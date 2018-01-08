Четыре сейсмоустойчивых детсада введут в эксплуатацию в Северной Осетии в 2018 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 января. /ТАСС/. Строительство четырех детских садов, которые будут способны выдержать сильные землетрясения, завершится в Северной Осетии в 2018 году, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"В 2017 году начато строительство четырех детских садов на 120 мест в городах Беслан (два детсада - прим. ТАСС) и Алагир, а также в селе Советское Ирафского района, что позволит ввести к концу 2018 года 480 дополнительных мест в дошкольных учреждениях республики", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, стоимость каждого из детских садов составляет от 112 млн до 114,5 млн руб. Детсады построены в рамках федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы".

По данным властей Северной Осетии, в республике возможны землетрясения с магнитудой 9,0.