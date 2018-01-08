Спасатели предупредили о лавинной опасности в горах Северного Кавказа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 января. /ТАСС/. Сход лавин возможен в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Северной Осетии. Об этом в понедельник сообщает Южный региональный центр МЧС.

"В период с 18:00 мск 8 января до 18:00 мск 9 января в горах Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Республики Дагестан выше 1 тысячи метров лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.

В ведомстве призывают соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин: кататься только на размеченных, разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах, следить за изменением погоды. В Главном управлении МЧС по Карачаево-Черкесии предупредили, что туристы и спортсмены, находящиеся в районе возможного схода лавин вне горнолыжных трасс, могут получить травмы.

Горнолыжные курорты Северного Кавказа открыли сезон в декабре. Традиционно их посещают тысячи туристов. Пик сезона катания приходится на новогодние праздники.