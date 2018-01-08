СМИ: белорусских милиционеров обучат иностранному языку ко II Европейским играм

МИНСК, 8 января. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белорусские милиционеры в преддверии II Европейских игр, которые состоятся в 2019 году в Минске, пройдут специальные языковые курсы. Об этом рассказывает ведомственная газета "На страже".

"Для качественной подготовки правоохранителей курсы по изучению иностранного языка проводятся на базе ведомственных учреждений высшего образования, - сообщил начальник отдела профессионального образования главного управления кадров МВД Белоруссии Дмитрий Мазаник. - Их основная задача - научить вести диалог с гражданами иностранных государств по различным вопросам, которые могут возникнуть в период их нахождения на территории нашей страны". В ведомстве отмечают, что проведение в Минске в 2014 году чемпионата мира по хоккею выявило необходимость более глубокого знания иностранных языков сотрудниками наружных служб органов внутренних дел.

По словам Мазаника, в настоящее время на курсах при столичной Академии МВД и Могилевском институте МВД английский язык изучают 100 человек, всего же поэтапно планируется подготовить более 400 сотрудников, которые будут непосредственно участвовать в обеспечении общественной безопасности в период проведения ІІ Европейских игр. Как рассказали преподаватели, при разработке программы обучения, использовались зарубежные рекомендации, в том числе опыт россиян при подготовке к Олимпиаде в Сочи. В занятиях упор делается на разбор ситуаций, которые могут возникнуть при ежедневном несении службы. Слушатели отрабатывают темы "Описание внешности", "Официальное представление сотрудника правоохранительных органов иностранным гражданам", "Проверка документов", "Оказание помощи в случае неисправности автомобиля", "Нарушение общественного порядка", всего их 25.

Несмотря на то, что до начала ІІ Европейских игр еще полтора года, в МВД считают, что старт образовательной программе дан своевременно. Одной из задач педагоги видят мотивацию милиционеров на самостоятельное изучение языка, работу над собой. "К счастью, все постепенно осознают необходимость изучения иностранного языка и не только в преддверии проведения в Белоруссии различных международных мероприятий, но и для повседневной жизни, - отмечают преподаватели. - К этому подвигают процессы глобализации, развитие туризма и введение в республике безвизового режима для краткосрочных визитов иностранцев".

Спортсменов ждут летом 2019 года

В октябре 2016 года Генассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) приняла решение о проведении II Европейских игр в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года. Ожидается, что более 4 тыс. спортсменов разыграют почти 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В десяти видах будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду 2020 года в Токио. В 5 видах спорта определятся чемпионы Европы.

Европейские игры являются региональными международными комплексными спортивными соревнованиями среди спортсменов европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под эгидой ЕОК. Первые Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку (Азербайджан).