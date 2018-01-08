Патриарх Кирилл на литургии призвал избегать конфликтов с родными ради мира в семьях

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля и призвал людей сохранять мир в семьях, не вступая в конфликты с родственниками. Богослужение второго дня Рождества Христова посвящено роду Божией Матери начиная от царя Давида, драматическим событиям в их жизни.

"То, что Церковь на второй день Рождества вспоминает родственников Иисуса Христа по плоти, свидетельствует о важности родственных отношений. К сожалению, в нашей современной жизни эти отношения могут быть напряженными в результате возникающих конфликтов либо ослабляются настолько, что люди перестают общаться и даже знать друг друга", - отметил патриарх. "Если мы говорим о любви к ближнему, то в первую очередь эта любовь должна изливаться на тех, кто близок нам, в том числе и по плоти", - добавил он.

"Иногда отношения между родственниками, к сожалению, сложнее, чем между чужими людьми, и потому нужно всяческие силы употреблять, чтобы исправить положение. Может быть, пойти навстречу тем, кто слаб духовно, протянуть руку помощи и поддержки, поддержать тем самым семейные узы", - считает патриарх. "В недрах семейных отношений призвана формироваться общность людей", - заключил он.

7 января, в день Рождества Христова патриарх посетил церковный приют для матерей с детьми "Дом для мамы" и отметил, что Церковь готова взять на себя заботу о детях, матери которых задумываются об аборте - как на постоянной, так и на временной основе, чтобы родители могли в том числе иметь право забрать ребенка обратно в свои семьи.