Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл на литургии призвал избегать конфликтов с родными ради мира в семьях

Общество
8 января, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Он также напомнил, что любовь к ближнему должна в первую очередь касаться тех, кто близок верующим не только по духу, но и по плоти

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля и призвал людей сохранять мир в семьях, не вступая в конфликты с родственниками. Богослужение второго дня Рождества Христова посвящено роду Божией Матери начиная от царя Давида, драматическим событиям в их жизни.

"То, что Церковь на второй день Рождества вспоминает родственников Иисуса Христа по плоти, свидетельствует о важности родственных отношений. К сожалению, в нашей современной жизни эти отношения могут быть напряженными в результате возникающих конфликтов либо ослабляются настолько, что люди перестают общаться и даже знать друг друга", - отметил патриарх. "Если мы говорим о любви к ближнему, то в первую очередь эта любовь должна изливаться на тех, кто близок нам, в том числе и по плоти", - добавил он.

"Иногда отношения между родственниками, к сожалению, сложнее, чем между чужими людьми, и потому нужно всяческие силы употреблять, чтобы исправить положение. Может быть, пойти навстречу тем, кто слаб духовно, протянуть руку помощи и поддержки, поддержать тем самым семейные узы", - считает патриарх. "В недрах семейных отношений призвана формироваться общность людей", - заключил он.

7 января, в день Рождества Христова патриарх посетил церковный приют для матерей с детьми "Дом для мамы" и отметил, что Церковь готова взять на себя заботу о детях, матери которых задумываются об аборте - как на постоянной, так и на временной основе, чтобы родители могли в том числе иметь право забрать ребенка обратно в свои семьи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
Орбан сравнил мигрирующих по экономическим причинам беженцев с захватчиками
4
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
5
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
6
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
7
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама