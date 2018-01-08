Обращение Путина стало самым рейтинговым в эфире новогодней теленочи

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Обращение президента России Владимира Путина к жителям страны стало самым рейтинговым событием телеэфира 31 декабря. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Первого канала со ссылкой на исследование компании Mediascope.

"По традиции, самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря стало новогоднее обращение президента России на Первом канале", - говорится в сообщении.

Согласно данным, рейтинг телеобращения российского лидера на Первом канале среди зрителей 4 лет и старше составил 15,1%, на "Россия-1" - 12,5% (данные по населению в возрасте 4 лет и старше, проживающих в городах России от 100 тыс. жителей, в процентах).

Первый канал транслировал обращение российского лидера в 23:55 в 11 часовых поясах страны.

В первую десятку рейтинговых программ, согласно приведенным данным по аналогичной возрастной категории, также вошла первая часть "Новогодней ночи на Первом", а самым популярным фильмом 31 декабря стала комедия "Иван Васильевич меняет профессию", также показанная в эфире Первого.

В десятку топовых передач и фильмов вошли развлекательные программы "второй кнопки" - "Парад звезд", "Голубой огонек на Шаболовке", "Лучше всех!" (Первый канал), "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (Первый канал) и "Бриллиантовая рука" ("Россия-1").