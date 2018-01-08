В Нижнем Новгороде создали аппарат удаленной диагностики сердца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники Национального исследовательского нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) разработали программно-аппаратный комплекс, который позволит на ранней стадии и удаленно от медицинского учреждения выявлять сердечно-сосудистые заболевания или любые отклонения в работе сердца. Интеллектуальные суперкомпьютерные технологии "Киберсердца" - это серия разработок как для пациентов, так и для врачей-кардиологов.

"Программно-аппаратный комплекс "Киберсердце" предназначен для создания автоматизированной телемедицинской сети. Пока что мы работаем в рамках Нижегородской области, наша задача - создать систему удаленного кардиомониторинга, создать круглосуточную службу, которая могла бы оценивать состояние сердечно-сосудистой системы жителей нашей области. Основная целевая аудитория нашего комплекса это простые граждане, то есть мы планируем линейку бытовых приборов, которые позволяют без наличия специальных медицинских навыков снимать и автоматически передавать удаленно на любое расстояние через мобильную связь кардиограмму и заключение по ее результату", - рассказал ТАСС сердечно-сосудистый хирург городской больницы №5, один из разработчиков комплекса Александр Никольский.

Ученые работают в рамках выигранного в 2015 году гранта Минобрнауки РФ. Проект рассчитан на три года, общая сумма вложений в разработку составляет 340 млн руб., половину из которых обеспечивает индустриальный партнер "Ниагара Компьютерс", он же обладает и коммерческими правами на разработку, которая уже в 2019 году может поступить в продажу.

В домашнюю аптечку к тонометру

Комплекс состоит из нескольких направлений и аппаратов: для медицинских учреждений, для call-центра, принимающего сигналы, а также для обычных людей. Прибор для обычного человека может дополнить семейную аптечку также, как и тонометр. С его помощью, находясь далеко от больницы, можно будет узнать состояние своего сердца и передать данные кардиограммы. Сам аппарат помещается в ладони взрослого человека, а для снятия показателей крепится на кожу в области груди.

"Мобильный кардиорегистратор, миниатюрных размеров существует в разных комплектациях: для медицинских учреждений и для частного использования с возможностью диагностики нарушений ритма сердца и с возможностью обратной связи с врачом. Прибор может быть снабжен дисплеем для моментальной диагностики. Мы снимаем электрокардиограмму, автоматически расшифровываем ее и передаем данные на смартфон. <…> Он позволяет выявить какие-то экстренные состояния сердечно-сосудистой системы, то есть если вдруг что-то с сердцем сейчас не так, то, например, загорается красная кнопка", - рассказал руководитель проекта, завкафедрой теории управления динамики систем и Института информационных технологий, математики и механики ННГУ Григорий Осипов.

На приборе три индикатора - зеленый, желтый и красный. Соответственно при зеленом беспокоиться незачем, желтый указывает на подозрения и лучше показаться врачу, а вот при красном необходима срочная помощь медиков.

"Сотовый телефон может отправить сигнал на наш суперкомпьютер и там уже соответственно можно получить более глубокую диагностику. Это же рассчитано на широкий круг населения, вы можете уехать туда, где у вас не ловит сотовая связь, и экстренную ситуацию на своем мобильном вы все равно поймаете. А если вам нужна более глубокая диагностика, вы передадите сигнал с сотового телефона на суперкомпьютер", - рассказывают разработчики.

При массовом выпуске более 5 тыс. штук, стоимость составит около 3 тыс. руб. за прибор. Они могут работать как самостоятельно, так в паре со смартфоном, а также передавать данные на суперкомпьютер. Все действия - получение данных и передача их специалистам - могут занимать около 10 секунд.

Точность постановки диагноза

Данные, которые принимают домашние кардиографы, передаются не только на смартфоны, но и на суперкомпьютеры, которые могут быть установлены и в больнице, и в специализированном круглосуточном call-центре.

"Врачи, находящиеся в центре телекардиомониторинга, смогут анализировать в режиме реального времени кардиограммы и в случае необходимости вызывать скорую помощь, связываться с первичными сосудистыми центрами и так далее. Также в составе комплекса "Киберсердце" имеются кардиографы известных марок - Schiller, "НИМП ЕСН". У нас есть собственная информационная система, которая уже сегодня позволяет интегрироваться со всероссийской единой медицинской информационной системой Е-ГИС", - рассказал Александр Никольский.

По словам ученых, их портативный электрокардиограф дает 95% правильных диагнозов, тогда как один из лучших кардиографов швейцарского производства - только 80%. На данный момент две установки с электрокардиографами и суперкомпьютерами стоят в крупной больнице и кардиоцентре Нижнего Новгорода, в ННГУ им. Лобачевского создан целый кардиокабинет.

"Уже более 3 тыс. электрокардиограмм мы сняли с наших студентов и преподавателей. Для нас это важно в плане сбора базы данных. Сейчас она еще не очень большая, мы надеемся нарастить ее. Сейчас мы начали сотрудничать с коллегами из Сарова, которые разрабатывают электрокардиографы. Это очень хорошие качественные электрокардиографы "Миокард". Настоящий этап проекта - это тестирование своих алгоритмов искусственного интеллекта, у нас будут уже так называемые большие данные, распределенные облачные системы, и будем на основе этих современных алгоритмов давать еще более точный диагноз", - отметил Осипов.

Мировые аналоги

"Киберсердце" включает в себя методы реконструкции сердца, моделирование его активности, включает в себя глубокий анализ кардиограммы, не только на основе самой кардиограммы, но по результатам эхокардиографии, МРТ и КТ сердца, таким образом, в систему дополнительно можно загрузить разнородные медицинские данные обследований для анализа.

"Диагноз ставим не только по кривой кардиограммы, на основе анализа разнородных медицинских данных. На сегодняшний день в мире эту задачу пытаются решить очень немногие системы, например это система IBM (IBM Watson - суперкомпьютер фирмы IBM, оснащенный вопросно-ответной системой искусственного интеллекта - прим. ТАСС), которая разрабатывается больше 10 лет. Можно сказать, что это пилотный проект, который на сегодняшний день еще не является коммерческим продуктом. Мы в России, безусловно, первые, кто анализирует разнородную медицинскую информацию", - рассказал Никольский.

Как только вся система будет сертифицирована - а на сертификацию ученые планируют выйти к концу 2018 года, - можно будет приступать и к массовому производству.

"Система может комплектоваться очень по-разному, в зависимости от потребностей. Например, в большой федеральный сосудистый центр мы планируем поставлять, конечно, весь объем, включая суперкомпьютерный кластер. А для областного здравоохранения, для удаленных районов достаточно единого центра, расположенного, например, в Нижнем Новгороде, в который будет стекаться информация по каналу интернета со всей области. Для этого не надо в каждом районном центре ставить суперкомпьютер, достаточно просто любого рабочего компьютера, связанного с интернетом", - добавил Никольский.

Ученые предполагают разные варианты поставок - от продажи программы до целого комплекса с установкой, наладкой "под ключ", но точных сумм пока не называют.

Экономический эффект

Ученые заявляют, что при полноценном внедрении комплекса "Киберсердце" в Нижегородской области, что займет три года, экономия бюджетных средств составит 2,5 млрд руб. в год. При этом самая большая часть экономии в 1 млрд руб. в год произойдет за счет сокращения числа госпитализаций в стационары.

"Мы на ранней стадии выявляем проявления сердечной недостаточности, пациенту достаточно назначить лечение, и он не попадет в больницу. Еще один аргумент это сокращение времени пребывания в стационаре, с помощью нашего комплекса пациенту не надо ждать, пока ему повесят монитор ритма и расшифруют, это обычно занимает в больнице три - четыре дня, мы это сможем сделать в первый же день госпитализации автоматически", - рассказывает Никольский.

Время пребывания в больнице пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы сокращается на четыре - пять суток, что экономит в бюджете 700 млн руб. в год. Появление портативных электрокардиографов снизит потребность и в вызове бригад скорой помощи.

"В городе, эти проблемы так остро не стоят, а вот в области часто пациенты вызывают скорую помощь на дом, для того, чтобы скорая помощь сняла им кардиограмму, если там есть фельдшер с кардиографом. С помощью наших комплексов в любом фельдшерско-акушерском пункте любой человек со средним медицинским образованием, медсестра или санитарка, сможет снять кардиограмму без каких-то навыков и отправить ее удаленно. Мы сэкономим до 173 млн в год, мы посчитали просто сколько вызовов скорой помощи в области совершается только ради того, чтобы снять кардиограмму", - рассказывают разработчики.

Внедрение "Киберсердца" сократит потребности в закупках импортного оборудования и программного обеспечения в больницы, а также решит проблему нехватки врачей и круглосуточной доступности кардиологической помощи в любой точке города и области.

После "Киберсердца" уже планируется разработка "Кибермозга" и системы "Киберонколог".