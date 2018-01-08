Каргалинские рудники в Оренбургской области станут частью туристического маршрута

ОРЕНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Каргалинские рудники в Оренбургской области - древнейший и крупнейший горно-металлургический центр в Северной Евразии - сделают частью туристического маршрута, чтобы привлечь в регион гостей со всего мира.

"Это уникальный объект мирового наследия, который даст большой толчок для развития туризма и продвижения Оренбургской области. Ведется работа по созданию туристического маршрута на Каргалинские рудники. Также есть идея по созданию музея обработки меди", - сказала ТАСС замначальника управления по туризму областного министерства физкультуры, спорта и туризма Екатерина Степанова.

В свою очередь глава совета межрегиональной туристской ассоциации "Приволжье" Сергей Кривцов предлагает реконструировать наиболее доступные шахты и штольни для массового посещения.

"Три главные достопримечательности Оренбургской области - Соленые озера, золото сарматов и Каргалинские рудники - должны полноценно развиваться в плане туризма... Людям интересны легенды: вот турист приехал [в Каргалы] - ему рассказали и показали, как это выглядело", - сказал ТАСС председатель совета межрегиональной туристской ассоциации "Приволжье" Сергей Кривцов.

Рудники, которым тысячи лет

"Рудники расположены на территории четырех районов, но более всего их система развита в Октябрьском районе. Туристы приезжают "караванами" по четыре - пять машин и спускаются в пещеры. За летний сезон бывает человек 200, но это только те люди, которые проезжают через наше село", - рассказал ТАСС глава Комиссаровского сельсовета Октябрьского района Юрий Гурьянов. Вместе с братом Вячеславом он давно изучает эти места.

Недалеко от села Комиссарово находится одна из самых известных пещер в системе рудников. "Мы обследовали все эти шахты с клубком веревок, чтобы не заблудиться. В интернете выложены даже карты пещер и подземных ходов. Недавно мы обнаружили новую пещеру - там можно идти в полный рост. Но исследований в ней мы пока не проводили", - рассказал Гурьянов.

По следам древних горняков

Каргалинский горно-металлургический центр площадью более 500 кв. км считается крупнейшим в Северной Евразии и единственным в России древним металлургическим комплексом.

Эти рудники начали разрабатывать в бронзовом веке с конца IV - начала III тысячелетия до нашей эры. Местные жители научились добывать руду и выплавлять медь, изготавливая наконечники копий, топоры, ножи и украшения. Добыча медной руды велась почти два тысячелетия и по неизвестной причине во второй половине II тыс. до н.э. рудники были заброшены.

Добывать руду вновь стали только в середине XVIII века в эпоху Российской империи, тогда же здесь был построен первый металлургический завод по переработке руды. Через 25 лет из каргалинской руды выплавляли почти четверть меди всей России. Последняя медь на рудниках была добыта в 1913 году, рудники вновь были заброшены.

Известный ученый и писатель-фантаст Иван Ефремов несколько лет изучал заброшенные шахты в конце 20-х годов прошлого столетия. Вместе с бывшим крепостным из поселка Горный, который всю жизнь проработал на рудниках, Ефремов исследовал их лабиринты. Впечатления о путешествиях под землей легли в основу автобиографического рассказа "Путями старых горняков".

"Рудники эти давно закрылись, и ничего не осталось от их надземных построек. На степных просторах, на склонах и вершинах низких холмов выделяются красивыми голубовато-зелеными пятнами группы отвалов - больших куч бракованной руды, окаймляющих широкие воронки, - а кое-где видны провалы старых, засыпанных шахт. Местами отвалы и воронки сплошь покрывают обширные поля в несколько квадратных километров", - писал Ефремов.

Забытый мир

Вновь про Каргалы вспомнили только в 1990-е годы. Тогда археолог, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Черных провел несколько археологических экспедиций в Октябрьском районе Оренбургской области, где были изучены курганные могильники срубной культуры позднего бронзового века. Находки доказали, что местное население занималось производством металла - в погребениях часто встречались медные изделия, кусочки медной руды и шлака.

В книге "Каргалы. Забытый мир" Черных пишет, что химический состав меди из Каргалинского горно-металлургического центра отличается исключительной чистотой, чем-то сходной с современной электролитической медью. "Оказалось, что подобная медь распространялась по обширнейшим пространствам Восточной Европы: от Урала на запад едва ли не до Днепра и Азовского моря", - отмечает исследователь в своей работе.

В 1995 году указом президента РФ Бориса Ельцина Каргалинским рудникам был присвоен статус памятника федерального значения, а в 2002 году в Каргалах был проведен Международный полевой симпозиум. С тех пор учеными обсуждалась необходимость подачи заявки на включение Каргалинских рудников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако данная перспектива остается туманной из-за отсутствия денег в местном бюджете на сохранение памятников.

"Процедура присвоения столь значимого статуса объекту культурного наследия связана со сложной и затратной подготовкой документов и предварительных работ по сохранению памятников. Средства на проведение данных мероприятий в региональном бюджете отсутствуют", - сообщил ТАСС представитель регионального минкульта.