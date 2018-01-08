Пассажиропоток на границе РФ с Украиной в Крыму на Новый год сравнялся с летним

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Пассажиропоток на российско-украинской границе в Крыму в новогодние праздники возрос до показателей, характерных для летнего курортного сезона, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ России.

"В предпраздничные и праздничные дни сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым зафиксировали закономерное увеличение лиц и транспортных средств, прибывающих в пункты пропуска, как на въезд, так и на выезд из Российской Федерации. Только за сутки 31 декабря ушедшего года количество пересекающих государственную границу превысило 11 тыс. человек и вышло на уровень суточных нагрузок в летний сезон", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что пересекающие границу указывали причиной поездки желание "провести каникулы в кругу друзей и родственников".

"Пограничным управлением данная ситуация прогнозировалась, поэтому скопления очередей не допущено. Для проведения наиболее быстрого и качественного государственного контроля в условиях возросшего пассажиропотока все пограничные наряды были усилены", - отметили в ведомстве.

Крым - крупный курортный регион России. Власти прогнозировали в декабре, что в период новогодних каникул курорты республики примут до 100 тыс. отдыхающих.