Патриарх Кирилл открыл Рождественскую елку в Кремле

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в понедельник главную рождественскую елку в Кремле и поблагодарил присутствовавшие на ней многодетные семьи, в том числе воспитывающие приемных детей.

"Я хотел бы выразить большую благодарность тем семьям, которые воспитывают своих детей, приемных детей, а также тех детей, которые являются инвалидами. В этих семьях царит особая атмосфера", - сказал патриарх. "Для родителей создание такой большой семьи означает, что главным приоритетом их жизни становится воспитание детей, то есть передача части своей любви, части своего сердца тем, кто вокруг них. Это святое дело", - добавил глава РПЦ.

По его мнению, родительский подвиг многодетности - это не только "великая обязанность перед богом, людьми, перед Родиной". "Этот путь приводит человека к подлинному счастью", - сказал предстоятель Церкви.

Патриарх пообщался с детьми, приглашенными на благотворительную елку в Кремль и подарил им подарки. Среди них - Варя и Даня из Амурской области, которые написали ему письмо, а затем сами разыскали конверт и адрес, чтобы отправить послание без помощи родителей. Глава Церкви выполнил их желание - детей из многодетной семьи священника пригласили на елку в Кремль, затем их ждет культурная и паломническая программа в Москве и Сергиевом Посаде, посещение музеев, экскурсии по столице.

Также патриарх встретился за чаем с семьей Михайловых из Люберец, которая воспитывает 9 детей и одновременно занимается благотворительной и социальной деятельностью. Одна из старших детей Михайловых, Ольга, тоже написала письмо патриарху, в котором рассказала, что после того, как в семье родилась младшая дочь с синдромом Дауна, родители усыновили еще троих детей с таким же диагнозом. Родители девочки делятся своим опытом усыновления и помогают другим семьям, в которых появился ребенок-инвалид. Благодаря примеру семьи Михайловых за последние два года 15 детей нашли приемных родителей.

В празднике в Кремле, который ежегодно организует Русская православная церковь совместно с управлением делами президента, приняли участие около пяти тыс. человек. Среди гостей - многодетные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них был организован красочный спектакль о Рождестве Христовом.