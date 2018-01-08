Более 12 тыс. туристов посетили Чечню в новогодние праздники

ГРОЗНЫЙ, 8 января. /ТАСС/. Более 12 тыс. туристов из различных регионов России и зарубежных стран побывали в Чечне во время новогодних праздников. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в соцсети Mylistory.

"Чеченская Республика - один из самых живописнейших и красивых регионов нашей страны. В ноябре прошлого года я пригласил россиян и иностранцев встретить Новый год в Чечне, а также провести здесь все новогодние и рождественские праздники. Как оказалось, на мое приглашение откликнулось много жителей нашей страны и зарубежья. Несмотря на то что праздничные каникулы еще не закончились, республику уже посетили более 12 тыс. туристов", - написал Кадыров.

При этом, подчеркнул он, эти данные еще не итоговые. По словам политика, в последние дни новогодних каникул поток желающих увидеть Чечню не уменьшился. Курорт "Серноводск-Кавказский", спортивно-туристические комплексы "Нихалоевские водопады" и "Кезеной-Ам" в живописных Шатойском и Веденском районах республики все выходные работают в загруженном режиме, отметил он.

Глава региона также напомнил, что в скором времени в Чечне начнет работу всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" в Итум-Калинском районе. "Мы прикладываем большие усилия для создания туристической привлекательности республики, для этого проделана колоссальная работа, которая уже приносит свои результаты", - заключил Кадыров.

В ноябре прошлого года он посоветовал россиянам выбрать для отдыха в новогодние каникулы Чечню или другие регионы России, а не европейские страны. Он напомнил, что в Европе время неспокойное, периодически происходят теракты, а в России хорошо работают правоохранительные органы и много красивых мест - Северный Кавказ, Байкал, Карелия, Алтай, Сочи и многие другие.