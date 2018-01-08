Папа Франциск передал наилучшие пожелания президенту России

ВАТИКАН, 8 января. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск обратился в понедельник с новогодними поздравлениями к народам мира и передал наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил посол РФ при Ватикане и суверенном Мальтийском Ордене Александр Авдеев в беседе с корреспондент ТАСС.

Понтифик встретился в Апостольском дворце со 185 иностранными послами, аккредитованными при Святом Престоле. Присутствовавший на встрече посол РФ при Ватикане назвал выступление понтифика "ярким и заинтересованным призывом к миру и укреплению международного сотрудничества". Он также сообщил, что во время аудиенции состоялась "сердечная личная беседа" между ним и Папой Франциском. Глава Римско-католической церкви, сообщил дипломат, попросил "передать его наилучшие пожелания президенту России Владимиру Владимировичу Путину".

Российский посол отметил широкий географический диапазон размышлений Папы, его анализ горячих точек планеты - мест, где требуются серьезные усилия по восстановлению диалога и прекращению противостояния. В числе таких стран Франциск назвал Украину, Сирию и ряд соседних с ней арабских государств, где, в частности, укрылись сирийские беженцы, а также Йемен, Ливию, Ирак, африканские территории - Сомали, Южный Судан, Нигерию, ЦАР, - и Венесуэлу. Особое место в своей речи Франциск отвел ситуации на Корейском полуострове, "где распространение ядерного оружия может привести к катастрофическим последствиям".

Папа также напомнил о своих зарубежных поездках, совершенных в 2017 году. Среди важных международных актов, подписанных папским престолом, Франциск назвал заключенное 22 августа соглашение о безвизовым пребывании в Ватикане российских представителей, обладающих дипломатическими паспортами.