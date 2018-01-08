Рособрнадзор начнет называть школы, где завышают итоги всероссийских проверочных работ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует опубликовать в 2018 году в открытом доступе список школ, которые завышают оценки всероссийских проверочных работ. Об этом сообщил в понедельник в интервью "Российской газете" руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

"Мы направили в регионы результаты нашего анализа объективности проведения Всероссийских проверочных работ школами. Из наших данных руководителям на местах ясно, где слабые места и с чем надо работать. В следующем году (2018-м - прим. ТАСС) назовем открыто те школы, где ситуация с объективностью не улучшится", - сообщил он.

Ранее глава Рособрнадзора отмечал, что в 2016 году примерно 50% школ показало необъективные результаты всероссийских проверочных работ, а в 2017-м - 40%. Он также отмечал, что в 2018 году ведомство начнет оценивать эффективность работы директоров школ. Оценка будет проводиться с учетом результатов деятельности школы, а также объективности проведения всероссийских проверочных работ и единых госэкзаменов.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта. Эти работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.