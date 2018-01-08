Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор начнет называть школы, где завышают итоги всероссийских проверочных работ

Общество
8 января, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Ранее глава ведомства отмечал, что в 2017 году примерно 40% школ показывали необъективные результаты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует опубликовать в 2018 году в открытом доступе список школ, которые завышают оценки всероссийских проверочных работ. Об этом сообщил в понедельник в интервью "Российской газете" руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

"Мы направили в регионы результаты нашего анализа объективности проведения Всероссийских проверочных работ школами. Из наших данных руководителям на местах ясно, где слабые места и с чем надо работать. В следующем году (2018-м - прим. ТАСС) назовем открыто те школы, где ситуация с объективностью не улучшится", - сообщил он.

Ранее глава Рособрнадзора отмечал, что в 2016 году примерно 50% школ показало необъективные результаты всероссийских проверочных работ, а в 2017-м - 40%. Он также отмечал, что в 2018 году ведомство начнет оценивать эффективность работы директоров школ. Оценка будет проводиться с учетом результатов деятельности школы, а также объективности проведения всероссийских проверочных работ и единых госэкзаменов.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта. Эти работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Кравцов, Сергей Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Задержан лишенный прав участник гонок на Gelandewagen в Москве
3
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
4
Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте
5
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
6
Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для России
7
WP: спецпрокурор США по России может допросить Трампа в ближайшие недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама