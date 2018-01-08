Fox: экс-кандидат в президенты США Ромни перенес операцию в связи с раковым заболеванием

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Бывший кандидат на выборах президента США Митт Ромни перенес хирургическую операцию в связи с диагностированным у него раком предстательной железы. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Согласно его информации, Ромни был прооперирован летом 2017 года в больнице Ирвайн на юге штата Калифорния. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Прогноз врачей относительно состояния политика благоприятный.

70-летний Ромни, как информировал телеканал, намерен баллотироваться от штата Юта в Сенат Конгресса США на промежуточных выборах в этом году.

Экс-губернатор штата Массачусетс был кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах США в 2012 году, однако потерпел поражение в борьбе с демократом Бараком Обамой. Ромни, называвший Россию "геополитическим противником для США номер один", некоторое время считался основным кандидатом Трампа на должность госсекретаря.

В ходе президентской гонки 2016 года Ромни критиковал Трампа, называя его непригодным к исполнению обязанностей главы государства. Он прилагал значительные усилия, чтобы не дать Трампу победить на выборах, называл его обманщиком и мошенником. Как сообщали СМИ, в связи с этим многие в окружении Трампа считали, что Ромни не может быть лояльным сторонником хозяина Белого дома, и настаивали на другой кандидатуре на пост госсекретаря.