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Пострадавших от пожара в многоэтажке в Тюмени заселили в местную гостиницу

Общество
9 января, 0:31 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 9, января. /ТАСС

В гостинице "Колос" заселили 25 человек, часть пострадавших разместилась у родственников

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ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Жителей пострадавшей в результате пожара многоэтажки в Тюмени заселили в местную гостинцу "Колос". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"25 человек заселили в гостинице "Колос", среди них - один ребенок", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что часть пострадавших разместилась у родственников.

Ранее ТАСС сообщал, что для пострадавших подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Колос". Временно для обогрева граждан были использованы автобусы Тюменского автотранспортного предприятия. Помощь жителям пострадавшего дома окажет администрация города Тюмени.

О пожаре

Вечером в понедельник в девятиэтажном жилом доме в Тюмени загорелся утеплитель с первого по седьмой этажи, пламя распространилось на кровлю здания. Общая площадь пожара достигла примерно 1,5 тыс. квадратных метров, 160 человек были эвакуированы. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован с отравлением продуктами горения. На данный момент возгорание потушено.

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога"). Проверку по данному факту также проводит прокуратура Тюменской области.

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