Комитет защиты журналистов назвал Трампа главным гонителем свободы прессы в мире

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признан лидером, который больше, чем кто-либо, подрывает свободу прессы. Об этом объявила в понедельник базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ).

"Трамп в отличие от своих предшественников последовательно подрывал позиции национальных СМИ и отказывался поднимать вопрос о ситуации со свободой прессы при общении с репрессивными лидерами", - поясняет КЗЖ. "При правлении администрации Трампа министерство юстиции США не следовало курсу приверженности нормам, призванным защищать источники информации журналистов, а Госдепартамент предложил сократить финансирование международных организаций, помогающих соблюдать принятые в мире нормы поддержки свободы самовыражения", - добавил комитет.

Он также упрекнул Трампа и других лидеров западных государств в том, что во многом по их вине число журналистов, томящихся в тюрьмах, достигло "рекордно высокого показателя".

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

В воскресенье президент США перенес на 17 января присуждение премий "самым бесчестным и продажным СМИ года". О намерении назвать самое бесчестное СМИ Трамп впервые объявил еще 2 января.