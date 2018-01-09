Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет защиты журналистов назвал Трампа главным гонителем свободы прессы в мире

Общество
9 января, 1:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, января. /ТАСС

По мнению КЗЖ, Трамп последовательно подрывал позиции национальных СМИ

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признан лидером, который больше, чем кто-либо, подрывает свободу прессы. Об этом объявила в понедельник базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ).

"Трамп в отличие от своих предшественников последовательно подрывал позиции национальных СМИ и отказывался поднимать вопрос о ситуации со свободой прессы при общении с репрессивными лидерами", - поясняет КЗЖ. "При правлении администрации Трампа министерство юстиции США не следовало курсу приверженности нормам, призванным защищать источники информации журналистов, а Госдепартамент предложил сократить финансирование международных организаций, помогающих соблюдать принятые в мире нормы поддержки свободы самовыражения", - добавил комитет.

Он также упрекнул Трампа и других лидеров западных государств в том, что во многом по их вине число журналистов, томящихся в тюрьмах, достигло "рекордно высокого показателя".

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

В воскресенье президент США перенес на 17 января присуждение премий "самым бесчестным и продажным СМИ года". О намерении назвать самое бесчестное СМИ Трамп впервые объявил еще 2 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Задержан лишенный прав участник гонок на Gelandewagen в Москве
3
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
4
Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте
5
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
6
Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для России
7
WP: спецпрокурор США по России может допросить Трампа в ближайшие недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама