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Аэропорт Калининграда приступил к приему и отправке рейсов по расписанию

Общество
9 января, 12:52 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 9, января. /ТАСС

Из-за тумана были задержаны четыре рейса

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КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво приступил к приему и отправке рейсов по расписанию после задержек, вызванных утренним туманом. Об этом ТАСС сообщила представитель авиаузла Наталья Грицун.

"С 11:00 по местному времени (12:00 мск) аэропорт принимает и отправляет самолеты по расписанию", - сказала Грицун, уточнив, что из-за утреннего тумана во вторник были задержаны четыре рейса на прилет и на вылет из Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время, по ее словам, препятствий для выполнения полетов нет.

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