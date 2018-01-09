Аэропорт Калининграда приступил к приему и отправке рейсов по расписанию

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво приступил к приему и отправке рейсов по расписанию после задержек, вызванных утренним туманом. Об этом ТАСС сообщила представитель авиаузла Наталья Грицун.

"С 11:00 по местному времени (12:00 мск) аэропорт принимает и отправляет самолеты по расписанию", - сказала Грицун, уточнив, что из-за утреннего тумана во вторник были задержаны четыре рейса на прилет и на вылет из Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время, по ее словам, препятствий для выполнения полетов нет.