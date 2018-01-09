Вертолет доставит детей из тундры в школы в Ненецком АО к 11 января

АРХАНГЕЛЬСК, 9 января. /ТАСС/. Школьный вертолет доставит учеников, которые были на каникулах в поселках и тундре, на учебу в Нарьян-Мар к 11 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"В Ненецком автономном округе стартовала кампания по доставке окружных школьников после новогодних каникул из родных поселков в Нарьян-Мар. Запланировано шесть рейсов в 16 отдаленных поселений региона. Вертолет, заменяющий в тундре школьный автобус, доставит 130 ребят", - говорится в сообщении.

Первым рейсом в Нарьян-Мар привезли учеников из всех западных поселений региона - сел Коткино, Нижняя Пёша, Ома и Несь, деревни Снопа, а также поселков Индига и Выучейский. Во вторник вертолет отправился в Хорей-Вер и Харуту. На среду запланирован вылет на остров Колгуев в

Баренцевом море. В четверг на учебу в Нарьян-Мар привезут школьников восточных поселений округа - Амдермы, Каратайки, Варнека и Усть-Кары.

Школьный вертолет развозит учеников по НАО на летних и зимних каникулах. На это из регионального бюджета в год выделяется около 25 млн рублей. Финансирование доставки школьников домой на каникулы помогает совмещать получение детьми современных знаний в учебных заведениях с сохранением традиционного образа жизни на Крайнем Севере.