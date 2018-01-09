Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолет доставит детей из тундры в школы в Ненецком АО к 11 января

Общество
9 января, 12:55 UTC+3

Шесть рейсов доставят на учебу 130 детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 9 января. /ТАСС/. Школьный вертолет доставит учеников, которые были на каникулах в поселках и тундре, на учебу в Нарьян-Мар к 11 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"В Ненецком автономном округе стартовала кампания по доставке окружных школьников после новогодних каникул из родных поселков в Нарьян-Мар. Запланировано шесть рейсов в 16 отдаленных поселений региона. Вертолет, заменяющий в тундре школьный автобус, доставит 130 ребят", - говорится в сообщении.

Первым рейсом в Нарьян-Мар привезли учеников из всех западных поселений региона - сел Коткино, Нижняя Пёша, Ома и Несь, деревни Снопа, а также поселков Индига и Выучейский. Во вторник вертолет отправился в Хорей-Вер и Харуту. На среду запланирован вылет на остров Колгуев в

Баренцевом море. В четверг на учебу в Нарьян-Мар привезут школьников восточных поселений округа - Амдермы, Каратайки, Варнека и Усть-Кары.

Школьный вертолет развозит учеников по НАО на летних и зимних каникулах. На это из регионального бюджета в год выделяется около 25 млн рублей. Финансирование доставки школьников домой на каникулы помогает совмещать получение детьми современных знаний в учебных заведениях с сохранением традиционного образа жизни на Крайнем Севере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
2
Президент Польши произвел перестановки в кабмине
3
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
4
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
5
Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье
6
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
7
Голландский суд подтвердил право РФ на марку водки "Столичная"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама