В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков предлагает исключить статьи о непропуске пешехода и о превышении скорости на 40-60 км в час из списка статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, за трехкратное нарушение которых в течение года будет грозить лишение водительских прав в случае принятия соответствующего правительственного законопроекта.

Ранее в МВД сообщили в ответ на запрос ТАСС, что в 2018 году продолжится целенаправленная работа по наведению порядка на дорогах страны. В первую очередь это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства, отметили в министерстве.

Можно остановить каждого первого

Как пояснил Лысаков ТАСС, речь идет об уже принятом Госдумой в первом чтении законопроекте. В нем установлен перечень статей из 12-й, так называемой водительской, статьи КоАП, за трехкратное нарушение которых будет грозить лишение прав на срок от 1 до 1,5 года или штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для граждан, не имеющих водительских прав. Речь идет только о нарушениях, зафиксированных инспектором ГИБДД, а не камерой.

Основная претензия парламентария к законопроекту состоит в "появлении в нем такого состава правонарушения как непропуск пешеходов". "Изначально законопроект задумывался как наказание для водителей, систематически и грубо нарушающих правила дорожного движения с риском для жизни и здоровья всех участников движения", - напомнил он. На его взгляд, указанная норма "является избыточной, учитывая реалии крупных российских городов, особенно миллионников".

"Если брать ту же Москву, есть масса мест, где пешеходы идут сплошными потоками, и для того, чтобы дождаться реального окна, нужно стоять часами", - констатировал Лысаков. Он предупредил, что "если подходить к этому вопросу формально, в случае сохранения этого состава правонарушения в числе "лишенческих", часть оставшихся на дороге инспекторов - та часть, что не очень законопослушная, - могут спокойно останавливать каждого первого водителя и либо фиксировать нарушение как "лишенческое", либо вымогать деньги".

Кроме того, у депутата вызывает вопросы присутствия в указанном списке статьи, где регламентировано наказание за нарушение скоростного режима от 40 до 60 км в час. "У нас в КоАП за это предусмотрен штраф, а не лишение прав, - напомнил он. - Поэтому здесь есть противоречие: почему мы включаем этот состав в список "лишенческих" статей?"

Первый зампред профильного комитета Госдумы обратил внимание, что предлагается лишать прав за трехкратное нарушение любых статей из упомянутого перечня, а не какой-то одной. "Один раз не пропустил пешехода, один раз превысил скорость и один раз, предположим, повернул через сплошную", - привел он пример.

Лысаков планирует оформить свои предложения в виде поправок ко второму чтению.

Инициатива 2013 года

При этом Лысаков не ставит под сомнение важность законопроекта. "Он, конечно, нужен, вопроса нет, чтобы убрать с дороги злостных нарушителей, отморозков, - убежден он. - Но это предложение запоздало как минимум на четыре года".

Депутат напомнил, что в 2013 году предлагал схожую инициативу о лишении водительских прав за три определенных нарушения на дороге с той разницей, что расчет был в баллах. "Тогда меня не поддержали, но на тот момент на дорогах было больше инспекторов", - указал он.

В связи с этим Лысаков уточнил, что законопроект касается только ситуаций, когда инспектор ГИБДД лично остановил нарушителя. "Если даже "лишенческое" нарушение зафиксировано камерой, прав за него лишить нельзя, потому что мы привлекаем к ответственности собственника транспортного средства, а заочно лишать его права управления закон не позволяет", - заключил собеседник агентства.