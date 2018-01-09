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В Дагестане вспоминают жертв нападения боевиков на больницу и роддом в 1996 году

Общество
9 января, 13:42 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, января. /ТАСС

Родственники жертв, очевидцы и общественники приняли участие в минуте молчания и возложили цветы к памятнику погибшим

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МАХАЧКАЛА, 9 января. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные памяти жертв нападения боевиков 9 января 1996 года на роддом и больницу, проходят во вторник в Кизляре в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Сотни жителей - родственники и близкие жертв, выжившие очевидцы, чиновники и общественники собрались у мемориала в память о погибших. После минуты молчания участники памятной акции возложили цветы к памятнику погибшим в январе 1996 года", - рассказали в пресс-службе.

Глава города Александр Шувалов напомнил, что в 1996 году почти сутки тысячи жителей Кизляра удерживались бандитами в больнице. "Террористам не удалось сломить волю и запугать мирных граждан, чье мужество и помогло предотвратить беду. Хотя и прошло 22 года с тех трагических событий, но человеческая память навсегда сохранит те страшные моменты, пережитые каждым жителем города, республики и страны", - сказал он.

Террористы во главе с Салманом Радуевым вошли в Кизляр, захватили здание родильного дома и городскую больницу. В заложниках оказались более 2 тыс. человек. В ходе операции по вытеснению боевиков из города погибли 24 местных жителя и девять военнослужащих. 10 января боевики, захватив с собой около 160 заложников, покинули Кизляр и направились в сторону Чечни. Прикрываясь заложниками, террористы захватили дагестанское село Первомайское. В ходе операции под Первомайским 82 заложника были освобождены. Погибли 13 заложников и 26 военнослужащих, 128 человек получили ранения. 150 боевиков были уничтожены, 30 взяты в плен.

25 декабря 2001 террорист Салман Радуев был приговорен Верховным судом Дагестана к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Он умер 13 декабря 2002 года в колонии для пожизненно осужденных номер 14 в Соликамске Пермской области.

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