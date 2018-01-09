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В новогоднюю ночь Первый канал опередил конкурентов по рейтингам среди молодой аудитории

Общество
9 января, 13:55 UTC+3

Осенью телеканал и соцсеть "Одноклассники" провели голосование за артистов, которых публика хотела бы видеть в новогоднем телеэфире

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Первый канал и "Одноклассники" подвели первые итоги совместного эксперимента по обновлению новогоднего телевизионного эфира. Как сообщили в пресс-службе социальной сети, телеканал одержал убедительную рейтинговую победу во всех возрастных группах российской телеаудитории младше 60 лет.

Как отмечается, нововведения затронули как состав участников, так и визуальное решение "Новогодней ночи на Первом". Так, телеканал впервые отказался от работы в студиях и съемочных павильонах и практически все действие перенес под открытое небо.

К работе над новогодней программой привлекли пять режиссеров: Андрея Сычева, Илью Глазунова, Феликса Михайлова, Алексея Голубева и Александра Гришаева. Съемки, в частности, проходили на Красной и Манежной площадях, на крыльце Большого театра, у Москвы-реки, в парках Горького, Музеон, Зарядье, на катке ВДНХ, на Чистых прудах, Тверском бульваре, а также на Патриаршем мосту.

В результате, по данным Первого канала, "Новогодняя ночь на Первом" вошла в топ-5 самых рейтинговых эфирных событий 31 декабря 2017 года среди зрителей до 60 лет. Согласно исследованию Mediascope, самым рейтинговым событием стало Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к жителям страны. Также в пятерку лидеров вошел фильм "Иван Васильевич меняет профессию", показанный на Первом канале.

Осенью 2017 года Первый канал и "Одноклассники" организовали и провели голосование за артистов, которых публика хотела бы видеть в новогоднем телеэфире. В голосовании в социальной сети приняли участие 1,3 млн человек из России и других стран. Тридцать исполнителей, ставших лидерами голосования, были приглашены для участия в праздничных съемках и часть из них дебютировала в Новый год на Первом. 

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