День открытых дверей в МГУ пройдет 14 января

День открытых дверей в МГУ им. М.В. Ломоносова © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Зимний День открытых дверей в Московском государственном университете пройдет 14 января. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"МГУ считается не только ведущим отечественным университетом, наши достижения признают и все мировые рейтинги. Мы готовим прогрессивно мыслящих людей, взращиваем интеллектуальную элиту общества, и 14 января мы ждем инициативных абитуриентов, заинтересованных получить лучшее образование", - цитирует пресс-служба слова ректора вуза Виктора Садовничего.

На Дне открытых дверей абитуриентам впервые огласят изменения в правилах приема. Посетители смогут познакомиться с интересующими факультетами, узнать все о процессе поступления, получить ответы на вопросы от представителей приемной комиссии и услышать выступление ректора МГУ академика Виктора Садовничего.

"Официальная часть мероприятия состоится в Главном здании университета на Ленинских горах. Будущие абитуриенты смогут узнать об истории МГУ, получить информацию о сроках приемной кампании, минимальном количестве баллов и формах вступительных испытаний на разные факультеты, задать интересующие вопросы", - уточнили в пресс-службе вуза.

Ежегодно в преддверии Дня студента Московский университет открывает двери для более чем 5 тыс. человек из сотен городов России и мира, а для тех, кто не смог приехать, МГУ проводит онлайн-трансляции основных событий.

МГУ имени М. В. Ломоносова является признанным лидером среди российских вузов в международных и отечественных рейтингах образовательных организаций. МГУ включает 43 факультета, где получают образование свыше 50 тыс. студентов. На базе вуза также функционируют передовые научно-исследовательские центры, среди которых вычислительный, лазерный, биотехнологический, нефтегазовый, аграрный, а также медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом. В списке Нобелевских лауреатов насчитывается 11 имен ученых и выпускников Московского университета.