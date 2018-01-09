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В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы

Общество
9 января, 14:54 UTC+3

Биолог Нэн Хаузер сумела записать случившееся на видео

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Материал из 1 страницы

В южной части Тихого океана у островов Кука кит спас женщину от акулы, сообщает издание The Independent.

Видеоролик опубликован на YouTube.

Caters Clips/Youtube

Биолог Нэн Хаузер снимала горбатого кита на видео и не заметила, что рядом появилась тигровая акула.

Однако кит увидел акулу и стал укрывать женщину плавниками и подталкивать ее головой и другими частями тела. Это продолжалось около десяти минут, несмотря на то, что женщина пыталась отплыть от млекопитающего. "Я боялась, что, если кит толкнет меня слишком сильно, либо ударит плавником или хвостом, то поломает кости или нанесет другие травмы", - сказала Хаузер, добавив, что после этих подталкиваний на ее теле остались синяки.

Она отметила, что занимается защитой китов на протяжении 28 лет, "но в тот момент не осознала, что кит защищал меня".

Биолог считает, что случившееся доказывает наличие у китов инстинкта защищать других существ. 

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