Курорт "Армхи" в Ингушетии впервые открыл зимний сезон без снега

МАГАС, 9 января. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Армхи" в Джейрахском районе Ингушетии впервые открыл зимний сезон без снега, сообщили во вторник в пресс-службе постпредства республики при президенте РФ.

"Всесезонный горнолыжный курорт "Армхи" впервые открыл зимний сезон без снега. Полноценный снежный покров здесь пока не установился, открытие горнолыжного сезона затягивается, однако курорт работает, предлагая туристам целый комплекс развлечений", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что зимний сезон на "Армхи" откроется в начале декабря. По словам председателя комитета по туризму Ингушетии Беслана Хамхоева, в настоящее время курорт позиционирует себя как туристско-реабилитационный комплекс. "На территории курорта действует канатная дорога… Функционируют гостиницы, гостевые дома. В здании лечебно- оздоровительного комплекса "Армхи" функционирует 3D-кинотеатр, бильярд, бассейн, сауна, тренажерный зал, также курорт предлагает спа-услуги", - приводит пресс- служба слова Хамхоева.

По его словам, в 2018 году инвесторы планируют построить на курорте "Армхи" новые гостиницы, горнолыжные трассы и подъемники, а также экстрим-парк. Предполагается, что в перспективе курорт сможет принимать более сотни тысяч туристов за сезон.

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. гектаров. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.