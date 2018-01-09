Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курорт "Армхи" в Ингушетии впервые открыл зимний сезон без снега

Общество
9 января, 14:39 UTC+3 МАГАС

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 9 января. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Армхи" в Джейрахском районе Ингушетии впервые открыл зимний сезон без снега, сообщили во вторник в пресс-службе постпредства республики при президенте РФ.

"Всесезонный горнолыжный курорт "Армхи" впервые открыл зимний сезон без снега. Полноценный снежный покров здесь пока не установился, открытие горнолыжного сезона затягивается, однако курорт работает, предлагая туристам целый комплекс развлечений", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что зимний сезон на "Армхи" откроется в начале декабря. По словам председателя комитета по туризму Ингушетии Беслана Хамхоева, в настоящее время курорт позиционирует себя как туристско-реабилитационный комплекс. "На территории курорта действует канатная дорога… Функционируют гостиницы, гостевые дома. В здании лечебно- оздоровительного комплекса "Армхи" функционирует 3D-кинотеатр, бильярд, бассейн, сауна, тренажерный зал, также курорт предлагает спа-услуги", - приводит пресс- служба слова Хамхоева.

По его словам, в 2018 году инвесторы планируют построить на курорте "Армхи" новые гостиницы, горнолыжные трассы и подъемники, а также экстрим-парк. Предполагается, что в перспективе курорт сможет принимать более сотни тысяч туристов за сезон.

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. гектаров. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
2
Президент Польши произвел перестановки в кабмине
3
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
4
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
5
Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье
6
Биография российского физика Евгения Аврорина
7
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама