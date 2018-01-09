Первая за 30 лет школа открылась в Армавире Краснодарского края

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Начальная школа на 400 мест открылась во вторник в городе Армавир Краснодарского края, это первое учебное заведение, построенное в городе за 30 лет, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"В трехэтажное здание на 400 мест перейдут ученики 14 начальных классов. В просторных комнатах установлено современное оборудование и компьютеры, на каждом этаже - зоны рекреации, там размещены шахматные доски, площадка для изучения правил дорожного движения. Есть процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты. Глава города Андрей Харченко отметил, что порядка 30 лет школы в Армавире не возводились", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новое здание передано школе № 9 Армавира, где сейчас учатся около 850 человек. Оно было необходимо, так как старое здание построено в 1965 году и не было рассчитано на такое число учащихся: уроки для половины школьников проходили во вторую смену. На строительства корпуса было направлено около 300 млн рублей, в том числе около 200 млн - из госбюджета в рамках федеральной целевой программы.

"Радостно начинать новый год с открытия школы. Эта школа будущего, и это важно понимать, если мы говорим о качестве образовании, об экономическом развитии региона <…> Отдельные слова благодарности за профессиональную работу нашим строителям и мэрии города. Корпус построили качественно и в рекордные сроки - всего за восемь месяцев", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева, присутствовавшего на открытии корпуса.

По данным пресс-службы, в 2017 году в крае было построено восемь школ, до конца 2018 года планируется открыть еще 10 учебных заведений. В этом году в Краснодарском крае будет создано 5 тыс. новых ученических мест за счет строительства восьми школ, еще 3 тыс. мест планируется получить в результате капитального ремонта уже существующих учреждений.

На 1 января 2017 года во вторую смену учились четверть школьников Кубани, для ликвидации второй смены требовалось 129 тыс. мест, но, по прогнозам, к 2025 году эта потребность составит около 200 тыс. мест.