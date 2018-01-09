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Гостевые дома для туристов построят в горных районах Чечни к 2019 году

Общество
9 января, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Стоимость одного гостевого дома оценивается в 2 млн рублей

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Гостевые дома в национальном стиле намерены построить для туристов в горных районах Чечни к 2019 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС зампредседателя правительства республике - министр промышленности и энергетики республики Муслим Байтазиев.

"Мини-отели в горных районах Чечни могут появится в течение 2018-2019 годов. Пару-тройку таких гостевых домов за эти два года мы точно построим", - сказал Байтазиев.

По его словам, предполагается к существующим жилым домам с готовой инженерной инфраструктурой делать пристройки с двумя-тремя гостевыми комнатами. "У нас уже есть хороший пример такого гостевого дома в Итум-Калинском районе. Мы организуем поиск заинтересованных в этом проекте семей, рассчитываем на их предпринимательский интерес. Окажем им информационную, юридическую поддержку", - пояснил Байтазиев.

Сейчас в Чечне проходит конкурс эскизов мини-отелей. "Важно, чтобы они строились в соответствии с традициями национального зодчества, в едином стиле. И чтобы выбрать архитектурное решение, мы организовали конкурс. Уже поступило около 10 работ; концепцию мы намерены разработать в течение этого года", - уточнил собеседник агентства.

Такие мини-отели требуются в Веденском, Ножай- Юртовском, Итум-Калинском, Шаройском и Шатойском районах республики. "Больших гостиниц в горных районах не так много, а мини-отелей не хватает", - рассказал Байтазиев. По предварительным расчетам, на строительство одного такого гостевого дома потребуется около 2 млн рублей, добавил он.

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