Правительственная комиссия одобрила законопроект о контроле за выбросом парниковых газов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о контроле за объемом выбросов парниковых газов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Документ подготовлен во рамках выполнения задачи по снижению к 2020 году объема выбросов парниковых газов в РФ до уровня не более 75% от показателей 1990 года. Отмечается, что действующая система оценки Росгидрометом антропогенных выбросов в атмосферу будет дополнена соответствующей системой отчетности предприятий и проверки этих данных. Законопроектом вводятся определения понятий "парниковые газы", "эмиссия парниковых газов", "источник эмиссии парниковых газов" и "поглотитель парниковых газов", а также устанавливаются полномочия правительства РФ по определению перечня парниковых газов, к которым применяются меры государственного регулирования. Кроме того, программа производственного контроля будет расширена за счет данных об эмиссии парниковых газов.

В кабмине отметили, что государство будет оказывать содействие мероприятиям, направленным на сокращение выбросов или увеличения их абсорбации.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.