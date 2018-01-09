Жители эвакуированного дома на Ставрополье вернутся в квартиры до конца января

СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Жители многоквартирного дома в поселке Анджиевском Ставропольского края смогут вернуться в квартиры 20 января 2018 года. Люди были эвакуированы из-за трещин, которые появились после просадки одной из стен. Работы находятся в стадии завершения, сообщает во вторник пресс-служба губернатора края.

"Ремонтными бригадами был укреплен фундамент и проведены отделочные работы. Губернатор поручил обеспечить готовность здания к возвращению жильцов в квартиры к 20 января этого года", - уточняется в сообщении.

Трещины на стенах в квартирах трехэтажного дома появились в начале октября 2017 года, был введен режим ЧС. После двух экспертиз дом не признали аварийным, в краевом следственном управлении отмечали, что к риску обрушения могло привести то, что компания-застройщик нарушила нормы при возведении здания, возбуждено уголовное дело. Всего в доме зарегистрированы 64 человека, в том числе 14 детей.

В пресс-службе губернатора сообщают, что на контроле находится также ремонт многоквартирного дома в Пятигорске. Пожар в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме произошел 9 декабря 2017 года, от огня пострадала почти половина крыши. Девять семей были отселены из здания, введен локальный режим ЧС. Планируется, что ремонт дома завершится до 15 февраля 2018 года.