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Жители эвакуированного дома на Ставрополье вернутся в квартиры до конца января

Общество
9 января, 15:31 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 9, января. /ТАСС

Ремонтные бригады укрепили фундамент дома и провели отделочные работы

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СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Жители многоквартирного дома в поселке Анджиевском Ставропольского края смогут вернуться в квартиры 20 января 2018 года. Люди были эвакуированы из-за трещин, которые появились после просадки одной из стен. Работы находятся в стадии завершения, сообщает во вторник пресс-служба губернатора края.

"Ремонтными бригадами был укреплен фундамент и проведены отделочные работы. Губернатор поручил обеспечить готовность здания к возвращению жильцов в квартиры к 20 января этого года", - уточняется в сообщении.

Трещины на стенах в квартирах трехэтажного дома появились в начале октября 2017 года, был введен режим ЧС. После двух экспертиз дом не признали аварийным, в краевом следственном управлении отмечали, что к риску обрушения могло привести то, что компания-застройщик нарушила нормы при возведении здания, возбуждено уголовное дело. Всего в доме зарегистрированы 64 человека, в том числе 14 детей.

В пресс-службе губернатора сообщают, что на контроле находится также ремонт многоквартирного дома в Пятигорске. Пожар в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме произошел 9 декабря 2017 года, от огня пострадала почти половина крыши. Девять семей были отселены из здания, введен локальный режим ЧС. Планируется, что ремонт дома завершится до 15 февраля 2018 года.

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