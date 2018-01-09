В Саратовской области в 2018 году введут в эксплуатацию десять долгостроев

САРАТОВ, 9 января. /ТАСС/. Власти Саратовской области рассчитывают ввести в эксплуатацию 10 так называемых долгостроев в 2018 году. Об этом во вторник в ходе совещании с руководителями органов исполнительной власти региона сообщил губернатор Валерий Радаев.

"В планах текущего года - ввести (в эксплуатацию) десять домов. Задача очень сложная, требует четкого взаимодействия всех заинтересованных ведомств", - сказал Радаев.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин провел ряд встреч с дольщиками региона. После этого правоохранительные органы задержали руководителя компании "Фонд жилищного строительства", которого подозревают в мошенничестве с 40 млн рублей. В тот же день была создана комиссия по проблемным домам, которую возглавил Радаев. Володин пообещал взять ситуацию на контроль.

"Работа по решению вопросов обманутых дольщиков в текущем году продолжится. В прошлом году ввели в строй 10 домов", - отметил Радаев.

Как уточнили в Министерстве строительства и ЖКХ области, в реестре проблемных объектов сейчас числятся 26 домов. Решение о включении и исключения домов в список проблемных принимает межведомственная комиссия, ожидается, что часть домов будет исключена из списка в ближайшее время.