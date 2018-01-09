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Правкомиссия одобрила законопроект о "выпускном" контроле лекарств

Общество
9 января, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Согласно документу, в отношении первых трех серий лекарственных препаратов, впервые произведенных в РФ или впервые ввозимых в РФ, предлагается дополнительно представлять протокол испытаний

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения. Как сообщает пресс-служба правительства, законопроект предлагает создать эффективный механизм "выпускного" контроля лекарств, поступающих в оборот. В частности, в отношении первых трех серий лекарственного препарата, впервые произведенного в России или впервые ввозимого в Россию, предлагается дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых подведомственными Минздраву и Росздравнадзору учреждениями.

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Законопроект также предполагает введение в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов (как отечественных, так и импортных) на основании разрешения, которое будет выдаваться Росздравнадзором с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата.

Также, в соответствии с законопроектом производителям отечественных лекарственных препаратов перед их вводом в гражданский оборот необходимо будет представлять в Росздравнадзор документ производителя, подтверждающий качество лекарственного препарата, и подтверждение уполномоченного лица производителя о соответствии лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации.

Для ввозимых в Россию лекарственных препаратов организация, занимающаяся ввозом, должна будет представлять в Росздравнадзор сертификат производителя и подтверждение ответственного лица этой организации о соответствии ввозимого лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации.

При этом представление таких документов не потребуется в отношении лекарственных препаратов, предназначенных для проведения клинических исследований и экспертизы в целях их государственной регистрации, а также для незарегистрированных лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента.

В настоящее время лекарственные препараты выпускаются в гражданский оборот в соответствии с нормативной базой, предусматривающей, что они подлежат декларированию или обязательной сертификации, проводимым с участием третьей стороны - аккредитованных в области лекарственных средств испытательных лабораторий. Основания для выдачи декларации о соответствии или сертификата - протоколы испытательных лабораторий, подтверждающие соответствие качества выпускаемых в гражданский оборот лекарственных препаратов установленным к их качеству требованиям.

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