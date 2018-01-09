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Во Франции будут лишать прав за использование мобильного телефона за рулем

Общество
9 января, 22:56 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, января. /ТАСС

Ранее это нарушение наказывалось только штрафом

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ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Правительство Франции объявило о разработке мер, направленных на снижение аварийности на дорогах. Соответствующие предложения озвучил во вторник на межминистерском совете по безопасности дорожного движения премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Так, например, по его словам, после многочисленных обсуждений принято решение снизить с 1 июля максимальную допустимую скорость на второстепенных дорогах с 90 до 80 км/ч. "Эта мера позволит нам сохранить 350-400 жизней в год", - подчеркнул Филипп. Как отмечают эксперты, в 2016 году 55% случаев ДТП со смертельным исходом (более 1,5 тыс.) были зафиксированы именно на второстепенных дорогах Франции.

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Еще одна мера - изъятие прав в случае использования водителем за рулем мобильного телефона. Ранее это наказывалось только штрафом в €135 и снятием трех баллов (из 12 существующих) во французских правах. Согласно проведенному в марте 2017 года опросу общественного мнения, почти 60% респондентов регулярно пользуются мобильным телефоном во время вождения.

"Безопасность дорожного движения - это национальный вопрос первостепенной важности", - отметил Филипп. "Мы должны действовать решительно в отношении водителей, подвергающих опасности себя и окружающих. Те, кто находится за рулем, должны помнить, что от их действий зависят наши жизни и жизни наших близких", - подчеркнул он.

Статистика ДТП

"Последние три года мы наблюдаем постоянное увеличение числа ДТП со смертельным исходом, и это после 30 лет прогресса, который был сделан в этом вопросе, - сказал Филипп. - Мы не должны мириться с этой ситуацией".

Безопасность на дорогах - один из наиболее болезненных вопросов во Франции. Согласно официальным данным, в 2016 году во Франции число погибших в результате ДТП составило 3477 человек. Эксперты считают, что по итогам 2017 года эта цифра увеличится.

Особую тревогу французских властей вызывает рост числа аварий во время праздников. Так, согласно данным, озвученным Филиппом на межминистерском совете, во время прошедших новогодних праздников на дорогах Франции погибли 105 человек. В большинстве случаев причиной ДТП было признано употребление алкоголя.

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