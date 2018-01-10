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Кабмин утвердил правила перечисления банкам субсидий на ипотеку гражданам с детьми

Общество
10 января, 1:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Планируется, что в бюджете на эти цели предусмотрено 600 млрд руб.

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил предоставления банкам субсидий на ипотечные кредиты россиянам с детьми. Документ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов <...> по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным гражданам РФ с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года на приобретение жилого помещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в бюджете на эти цели предусмотрено 600 млрд руб.

Согласно документу, право на получение соответствующей ипотеки имеют семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, имеющий российское гражданство.

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