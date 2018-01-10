Опекунам в Мурманской области будут компенсировать проезд детей на отдых

МУРМАНСК, 10 января. /ТАСС/. Опекуны в Мурманской области получили право на компенсацию стоимости билетов для детей при поездке в отпуск, это зафиксировано в принятом региональном законе, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"В число лиц, которым компенсируется проезд к месту отдыха и обратно, вошли и опекаемые несовершеннолетние дети", - сказали в пресс-службе.

Компенсация проезда к месту отдыха предусмотрена федеральным законодательством для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера. Согласно региональным законам, бесплатный проезд положен и для неработающих членов семей сотрудников, занятых в финансируемых из областного бюджета организациях. Ранее опекаемые дети не попадали в список тех, на кого положена компенсация. Теперь это дополнение зафиксировано в постановлении правительства Мурманской области.