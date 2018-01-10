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Книга о Трампе "Огонь и ярость" заняла первое место в рейтинге продаж Amazon

Общество
10 января, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Сам президент США ранее уже подверг публикацию резкой критике. По его словам, она полна лжи и искажений

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 10 января. Вызвавшая большой резонанс в США книга журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", рассказывающая о работе администрации президента США, заняла первое место в рейтинге бестселлеров интернет-магазина Amazon по итогам прошедшей недели. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду на сайте интернет-магазина.

Популярность книги подогревается положительными отзывами читателей: по состоянию на среду, средняя оценка книги составляет 4,6 балла из 5. Труд Вулфа на 336 страницах стал и одним из самых комментируемых товаров на Amazon - свои отзывы о нем оставили уже более 1,5 тыс. пользователей. Большинство из них хвалят книгу, хотя и допускают, что многое в ней может не соответствовать действительности.

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Как следует из комментариев, большинство покупателей книги Вулфа являются политическими оппонентами Трампа. При этом некоторых читателей на приобретение издания побудили не их политические пристрастия, а стремление Белого дома не допустить попадания книги на прилавки магазинов.

Как сообщала ранее газета The Washington Post, юристы Трампа направили письмо Вулфу и издательству Henry Holt and Co., в котором призвали "незамедлительно остановить и воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги", пояснив, что в противном случае могут выдвинуть против автора книги обвинения, в том числе в клевете.

"Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" появилась в продаже 5 января. В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о президенте, членах его семьи и ближнего круга. Сам американский лидер ранее уже подверг книгу резкой критике. По его словам, она полна лжи и искажений. Ее автора он назвал "полным неудачником, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу".

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