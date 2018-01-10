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Дагестан направит 210 млн рублей на переселение жителей двух сел в Азербайджане в 2018 г.

Общество
10 января, 14:45 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, января. /ТАСС

Желание переселиться выразили 377 человек

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МАХАЧКАЛА, 10 января. /ТАСС/. Власти Дагестана направят 210 млн рублей в 2018 году на переселение в республику жителей селений Урьян-Уба и Храх-Уба, находящихся на территории Азербайджана, в 60 км от границы с Россией, но населенных российскими гражданами. Об этом сообщили в среду ТАСС в Министерстве экономики и территориального развития Дагестана.

"В 2018 году предполагается полностью решить вопрос переселения жителей селения Храх-Уба и Урьян-Уба из Азербайджана на территорию Дагестана. На указанные цели в 2018 году предусмотрены средства в объеме 210,5 млн рублей, из которых 200 тыс. рублей - средства федерального бюджета", - отметил собеседник агентства.

В 2017 году более 377 жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба выразили пожелание переселиться посредством единовременных выплат на приобретение жилья. В списке - 366 человек (135 семей) из Храх-Убы и 11 человек (три семьи) из Урьян-Убы.

Проблема селений возникла с распадом СССР. Земля, на которой они были основаны, в середине XX века была передана Дагестанской АССР в аренду под пастбища. Срок аренды закончился в 2004 году, но жители приграничных сел, официально являющиеся гражданами России, не захотели их покидать.

В сентябре 2010 года Россия и Азербайджан подписали договор о государственной границе, в котором стороны согласовали все вопросы, связанные с принадлежностью территорий. В августе 2013 года президент РФ Владимир Путин поручил переселить граждан России, живущих на территории Азербайджана.

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