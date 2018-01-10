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В Уфе пройдет первый российско-китайский конгресс по лечению сердечных заболеваний

Общество
10 января, 15:10 UTC+3 УФА УФА 10, января. /ТАСС

Организаторами от РФ выступят Минздрав России и правительство Башкирии

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УФА, 10 января. /ТАСС/. Первый российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, в котором примут участие около 2 тыс. экспертов сферы здравоохранения, пройдет в Уфе 14-15 июня. Об этом сообщили в среду в Конгресс-бюро Башкортостана.

"Для развития научного сотрудничества в сфере здравоохранения между РФ и КНР в июне состоится Первый конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Ожидается свыше 2 тыс. участников из этих государств, а также стран СНГ и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

В рамках конгресса будут организованы пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности. Эксперты обсудят, в частности, новые стратегии диагностики и лечения сердечной недостаточности, актуальные проблемы трансплантации сердца, современные тенденции кардиохирургии, уточнили в бюро.

В мероприятии примут участие представители Харбинского медицинского университета, Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов, ассоциации вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы. Организаторами от РФ выступят Минздрав России и правительство Башкирии.

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