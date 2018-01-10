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Телеканал "Россия-1" 14 января покажет документальный фильм "Валаам" с участием Путина

Общество
10 января, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Авторы обещают показать "кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире"

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Документальный фильм "Валаам" автора и ведущего Андрея Кондрашова с участием президента России Владимира Путина 14 января покажет телеканал "Россия-1". Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте канала.

"Два интервью В. В. Путина, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире, - в документальном фильме "Валаам", - отмечено в сообщении.

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Еще десяток лет назад на Валааме царила полная разруха. "Сегодня монастырь не узнать. Некогда разрушенные скиты отстроены, храмы отреставрированы, а центральный Спасо-Преображенский собор сияет ярким цветком под серым северным небом, привлекая взгляды и души. И все это во многом благодаря усилиям, которые приложило к восстановлению жемчужины русского севера государство и лично президент", - говорится в анонсе.

Владимир Путин посещал разрушенный Валаам в качестве паломника. По словам создателей ленты, зрители фильма найдут ответы на вопросы, почему с тех пор глава государства посещает это место регулярно, какое отражение российской истории он увидел в судьбе этого монастыря, какие чудеса случались здесь в период реставрации и многие другие.

В эфир фильм выйдет в 22:00 мск.

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