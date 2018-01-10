DM: британская школа отказалась называть учениц "девочками" из уважения к трансгендерам

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Руководство Грамматической школы Олтрингем для девочек в английском Манчестере решило использовать "гендерно-нейтральный язык" и при общении с детьми и их родителями прекратить употреблять слово "девочки", заменив его нейтральным понятием "ученики". Как пишет в среду британская газета The Daily Mail, причиной такого нововведения стало желание директора одного из лучших заведений среднего образования в стране в полной мере уважать права трансгендеров.

Школа не информировала, сколько именно из 1350 учениц ощущают себя мальчиками. Однако в письме родителям школьниц директор учебного заведения Стефани Гилл указала, что она пошла на такой шаг, учитывая "сложности, которые испытывают те наши ученики, которые ставят под вопрос свою гендерную идентичность или на самом деле не ощущают себя девочками". При этом название самой школы, где есть слово "девочки" менять не планируется, точно также, как и изменять правила и начать, например, принимать в классы мальчиков.

Издание приводит слова родителя одной из школьниц, который признался, что не поверил своим глазам, открыв письмо директора. "Сначала я не был уверен - это шутка или нет. Мне это показалось каким-то помешательством. Они говорят о разнообразии, но это ведь исключительно школа для девочек", - заметил он.

В декабре прошлого года британская Национальная ассоциация директоров школ при поддержке министерства образования распространила рекомендацию школам включить в учебники рассказы про родителей-трансгендеров для того, чтобы учесть жизненные ситуации тех учеников, у которых семьи отличаются от классического типа. Другая рекомендация касалась униформы школьников: ее посоветовали делать максимально бесполого вида, дабы избегать "гендерных стереотипов".

В прошлом году учителя математики средней школы в Оксфордшире отстранили от преподавания после того, как он сказал своим ученицам, среди которых был трансгендер: "Отличная работа, девочки". В прошлом же году МИД Великобритании попросил ООН заменить в документах организации термин "беременные женщины" нейтральным понятием "беременные люди" также из уважения к трансгендерам.