Путин 11 января встретится со школьниками и руководством печатных СМИ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 11 января встретится со школьниками - авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее". В конкурсе приняли участие 1,9 млн учащихся из 85 субъектов Российской Федерации, победителями стали 35 работ школьников.

В пресс-службе Кремля напомнили, что "в День знаний, 1 сентября 2017 года глава государства провел Всероссийский открытый урок с одноименным названием, во время которого обратился к школьникам с предложением написать сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040-2050-х годов". В результате был проведен всероссийский конкурс сочинений.

Вторым публичным мероприятием в графике главы государства станет встреча с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств. Она пройдет в преддверии Дня российской печати. "В ходе беседы, которая пройдет в редакции газеты "Комсомольская правда", планируется обсудить актуальные вопросы отрасли", - сообщили в пресс-службе Кремля.