В Архангельске займутся поиском захоронений солдат, погибших в советско-финской войне

АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. Поисковики из Архангельска запустят проект по поиску захоронений бойцов 9-го отдельного лыжного батальона, погибших на территории Финляндии во время советско-финской войны. Об этом сообщил в среду ТАСС президент благотворительного фонда "Военно-исторический фонд Русского Севера" и автор инициативы Денис Михеевский.

Он уточнил, что проект под названием "По следам отдельного лыжного батальона. Возвращение на Родину" получил президентский грант в размере порядка 1,5 млн рублей.

"В рамках проекта запланировано проведение архивно-исследовательской работы в российских архивах и музеях, полевых поисковых работ сводным поисковым отрядом Архангельской области на территории Финляндии и последующего захоронения погибших солдат и офицеров. Кроме этого, в рамках проекта запланировано создание выставки, рассказывающей о советско-финской войне 1939-1940 годов и истории 9-го отдельного лыжного батальона", - сказал Михеевский.

Как пояснил ТАСС член совета Российского военно-исторического общества в Архангельской области Алексей Буглак, работы по поиску погибших в Финляндии бойцах из Архангельска начались в 1999 году. "Первые архивные исследования были проведены в 1999 году, когда были найдены первые материалы по местам захоронений. Затем было проведено пять экспедиций по поиску захоронений", - пояснил Буглак. Участники экспедиций нашли останки 145 воинов из Архангельской области и несколько мест возможных захоронений.

Выставка, которую планируется организовать по итогам проекта, будет посвящена не только батальону, но и советско-финской войне в целом. "Некоторые вообще не подозревают о том, что жители Архангельской области принимали участие в ожесточенных боевых действиях в период советско-финской войны", - отметил Михеевский.

История архангельского батальона

9-й лыжный батальон был сформирован в Архангельске в 1939 году, в самом начале 1940 года его включили в отдельную лыжную бригаду. Командование 9-й армии 11 февраля 1940 года бросило подразделение на деблокирование окруженных советских частей в районе Кухмо (Финляндия). Сначала наступление было успешным, но связь с бойцами прервалась.

Позднее выяснилось, что бригада попала в засаду. В самом начале боя был убит командир, полковник В.Д. Долин, ранены комиссар и начальник штаба. 14 февраля был ранен командир 9-го лыжного батальона капитан И.И. Лутаев, дальнейшая его судьба неизвестна. К 21 февраля из 3 тыс. бойцов к своим вышли 240 человек, 50 солдат вывезли транспортными самолетами.

Советско-финская или Зимняя война началась 30 ноября 1939 года и закончилась 13 марта 1940 года. Она завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.