Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Командование представило к награде солдата, спасшего утопающего в Башкирии

Общество
10 января, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Владимира Смальченко может также наградить управление МЧС по республике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Рядовой Владимир Смальченко представлен командованием Центрального военного округа к награде за спасение утопающего в Уфе в декабре прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе округа.

"Инцидент произошел 24 декабря 2017 года. Пострадавший гулял по берегу реки, решил выйти на лед и провалился в воду. Выбраться он не смог и потерял сознание", - говорится в сообщении.

Рядовой в этот момент шел домой. "Он увидел утопающего и бросился на помощь, сумел вытащить пострадавшего на берег и оказать первую помощь до прибытия врачей. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе.

По словам Смальченко, на его месте так поступил бы каждый. "Была довольно тяжелая ситуация, рад, что все хорошо обошлось", - добавил он.

К присвоению какого именно знака отличия представлен военный, не уточняется

Как отметили в пресс-службе, возможность наградить Смальченко рассматривает и управление МЧС по Республике Башкортостан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
3
Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблем РФ в Эгейском море
4
Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии
5
Спецслужбы США прослушивали телефон посла РФ с санкции секретного суда
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Путин призвал сохранить и усовершенствовать систему ЕГЭ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама