Командование представило к награде солдата, спасшего утопающего в Башкирии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Рядовой Владимир Смальченко представлен командованием Центрального военного округа к награде за спасение утопающего в Уфе в декабре прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе округа.

"Инцидент произошел 24 декабря 2017 года. Пострадавший гулял по берегу реки, решил выйти на лед и провалился в воду. Выбраться он не смог и потерял сознание", - говорится в сообщении.

Рядовой в этот момент шел домой. "Он увидел утопающего и бросился на помощь, сумел вытащить пострадавшего на берег и оказать первую помощь до прибытия врачей. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе.

По словам Смальченко, на его месте так поступил бы каждый. "Была довольно тяжелая ситуация, рад, что все хорошо обошлось", - добавил он.

К присвоению какого именно знака отличия представлен военный, не уточняется

Как отметили в пресс-службе, возможность наградить Смальченко рассматривает и управление МЧС по Республике Башкортостан.