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СМИ: Харви Вайнштейна ударили по лицу в ресторане

Общество
10 января, 21:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, января. /ТАСС

Неизвестный мужчина обвинил его в недопустимом поведении по отношению к женщинам

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НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американского продюсера Харви Вайнштейна, ставшего фигурантом громкого сексуального скандала, публично оскорбили в ресторане в пригороде города Финикс (штат Аризона) и дважды ударили по лицу. Об этом сообщил в среду сетевой ресурс TMZ, специализирующийся на новостях о знаменитостях.

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На его сайте опубликована запись, на которой видно, как некий мужчина дважды бьет Вайнштейна ладонью по щеке. Он также употребляет в адрес продюсера нелицеприятные выражения, обвиняя его в недопустимом поведении по отношению к женщинам, а также заявляет, что Вайнштейну следует убираться. После этого продюсер уходит вместе со спутником.

TMZ разъясняет, что инцидент имел место в одном из ресторанов сети "Elements" во вторник вечером. Вайнштейн ужинал в этом заведении вместе со своим консультантом, помогающим ему воздерживаться от алкоголя.

В какой-то момент к продюсеру подошел мужчина по имени Стив, его фамилия не уточняется. Он сказал, что ему нравятся фильмы, над которыми работал Вайнштейн, и попросил сфотографироваться вместе с ним. Сам Стив рассказал журналистам TMZ, что продюсер в резкой форме ему отказал. При этом, по словам менеджера ресторана, отказ Вайнштейна не был грубым и мужчины в итоге пожали руки.

Как сообщил Стив, за вечер он "выпил довольно много". Позже он снова подошел к Вайнштейну, предварительно попросив своего товарища вести съемку с помощью мобильного телефона. Стив утверждает, что ему удалось дважды ударить продюсера по лицу кулаком, но менеджер ресторана это не подтверждает. Как видно на пленке, продюсер во время стычки практически не сопротивлялся и выглядел несколько обескураженным.

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