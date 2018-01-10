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Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве

Общество
10 января, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Точная дата проведения гражданской панихиды будет зависеть от сроков оформления документов в США

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Гражданская панихида по композитору Владимиру Шаинскому, скончавшемуся в США на 93-м году жизни, предварительно назначена на 16 января, прощание состоится в Центральном Доме литераторов в Москве. Об этом ТАСС сообщил в среду сын композитора Вячеслав Шаинский.

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Биография композитора Владимира Шаинского

"Предварительная договоренность [о прощании] - 16-е число, Дом литераторов", - сказал Шаинский, добавив, что похороны, скорее всего, состоятся в тот же день. Точная дата будет зависеть от сроков оформления необходимых документов в США.

Ранее вдова композитора Светлана Шаинская сообщила ТАСС, что в качестве возможного места захоронения рассматривается три кладбища - Новодевичье, Троекуровское и Ваганьковское.

Шаинский был доставлен в больницу Сан-Диего (США) 15 декабря 2017 года после того, как почувствовал себя плохо, и с тех пор больше не приходил в сознание. Ночью 25 декабря он скончался после продолжительной болезни. В 2008 году Шаинский был прооперирован в связи с онкологическим заболеванием.

Шаинский - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

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