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Экологические уроки для воспитанников нового детсада в Сочи будут проходить в дендропарке

Общество
10 января, 23:37 UTC+3

Для дошкольников разработали специальную программу, на которой дети смогут ходить на экскурсии и рисовать природу дендропарка

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СОЧИ, 10 января. /ТАСС/. Новый детский сад на 210 мест открылся в среду на площадке школы в поселке Лоо, входящем в состав города Сочи. Для его воспитанников будут проводиться занятия в школьном дендропарке с реликтовыми деревьями, сообщила ТАСС директор школы №77 Елена Смирнова.

"Школа состоит из двух корпусов и расположена на участке 3,5 га, теперь чуть меньше 1 га отведено под детский сад. Более полувека назад, когда закладывалась школа, вместе с ней был заложен дендропарк - его история ведется с 1963 года, саженцы реликтовых деревьев были привезены из питомника в Сочи. Сейчас школьники сами готовят и проводят экскурсии по дендропарку, разработан специальный образовательный маршрут. Планируется, что и для воспитанников детского сада здесь будут проходить занятия", - рассказала она.

Собеседница уточнила, что в настоящее время в школьном дендропарке около 120 реликтовых деревьев. "К нашей гордости, есть даже самшиты - когда они заболели, мы смогли их отстоять (занесенная в 2012 году на Кавказ при подготовке к Олимпийским играм в Сочи самшитовая огневка к настоящему моменту практически полностью уничтожила уникальные тисо-самшитовые рощи Западного Кавказа - прим. ТАСС)", - добавила директор школы.

Смирнова пояснила, что для дошкольников разработана программа "Юный эколог". В нее войдут как традиционные для обычных детских садов наблюдения за погодой, так и творческие мероприятия. Например, малыши будут ходить на экскурсии в дендпропарк, станут чаще рисовать природу, учить стихи на данную тему. Она отметила, что собственного детского сада в Лоо не было более 20 лет, и малышей приходилось возить в дошкольные учреждения, расположенные в других районах Сочи.

По данным администрации Краснодарского края, в новом здании разместятся 11 групп. Также в нем имеются прачечная, медицинский и пищевой блоки, два спортивных зала, кабинеты логопеда, психолога, комната природы, прогулочные участки и веранды, созданы условия для музыкальных занятий. На строительство детсада в рамках программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" было выделено более 260 млн рублей из бюджетов Сочи и региона. 

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