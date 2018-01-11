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СМИ: в главном аэропорту Нью-Йорка пассажирам не вернули 4,6 тыс. единиц багажа

Общество
11 января, 3:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, января. /ТАСС

Аэропорт им. Джона Кеннеди 4 января не принимал и не отправлял рейсы из-за снегопада

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Американская авиакомпания Delta Air Lines и китайская Air China не вернули пассажирам 4,6 тыс. единиц багажа, скопившихся в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке во время длительных сбоев в воздушном сообщении на протяжении последних двух недель. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.

Согласно сведениям, полученным телекомпанией от собственных источников, Delta не успела вернуть своим клиентам около 3,8 тыс. единиц багажа. "Delta продолжает усердно работать над тем, чтобы воссоединить потребителей с их багажом, выдача которого была задержана в последние дни из-за прорыва водопровода и неблагоприятной погоды в Нью-Йорке", - отметил авиаперевозчик в заявлении.

Air China не вернула пассажирам еще 800 единиц багажа. NBC не удалось получить комментарий от этого воздушного перевозчика.

Во время снегопада 4 января аэропорт им. Джона Кеннеди временно прекратил прием и отправку рейсов. Несмотря на возобновление функционирования на следующий день, пятый по величине аэропорт США принимал и отправлял рейсы с большими задержками до 9 января. На это повлияло и то, что 7 января в четвертом терминале аэропорта прорвало водопровод. Авария привела к прекращению приема международных рейсов и подтоплению первого этажа здания. Как информировала телекомпания CNN, авария вынудила провести частичную эвакуацию пассажиров.

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