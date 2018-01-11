Ночь на пятницу станет самой холодной в Москве с начала зимы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ночь с 11 на 12 января станет самой морозной с начала зимы в Москве: столбики термометров опустятся до -10 градусов. Такой прогноз опубликован в четверг на сайте Гидрометцентра России.

"12 января, в пятницу, местами еще возможен слабый снег. Ночью похолодает до -10..-8 градусов в Москве и -13..-8 градусов по области, что станет пока самой низкой температурой за нынешнюю зиму. Днем термометры покажут -8..-6 градусов в мегаполисе и -10..-5 градусов в Подмосковье", - говорится в сообщении.

С начала зимы температура в Москве ночью лишь дважды, 8 и 26 декабря, опускалась чуть ниже -7 градусов.

В предстоящие выходные температура воздуха в регионе существенно не изменится, а вот осадки закончатся. Ночами температура будет понижаться до -9..-7 градусов в столице и -12..-7 градусов по области, днем прогнозируется -7..-5 градусов в Москве и -10..-5 градусов по области.

Высокое атмосферное давление (752-767 мм рт. ст.) и морозная и солнечная погода установятся в столице под влиянием антициклона.