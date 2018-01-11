Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ночь на пятницу станет самой холодной в Москве с начала зимы

Общество
11 января, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

В области температура может упасть до -13 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ночь с 11 на 12 января станет самой морозной с начала зимы в Москве: столбики термометров опустятся до -10 градусов. Такой прогноз опубликован в четверг на сайте Гидрометцентра России.

"12 января, в пятницу, местами еще возможен слабый снег. Ночью похолодает до -10..-8 градусов в Москве и -13..-8 градусов по области, что станет пока самой низкой температурой за нынешнюю зиму. Днем термометры покажут -8..-6 градусов в мегаполисе и -10..-5 градусов в Подмосковье", - говорится в сообщении.

С начала зимы температура в Москве ночью лишь дважды, 8 и 26 декабря, опускалась чуть ниже -7 градусов.

В предстоящие выходные температура воздуха в регионе существенно не изменится, а вот осадки закончатся. Ночами температура будет понижаться до -9..-7 градусов в столице и -12..-7 градусов по области, днем прогнозируется -7..-5 градусов в Москве и -10..-5 градусов по области.

Высокое атмосферное давление (752-767 мм рт. ст.) и морозная и солнечная погода установятся в столице под влиянием антициклона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слуцкий: наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы президента РФ
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама