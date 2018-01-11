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Роспотребнадзор регистрирует низкую заболеваемость гриппом в первую неделю 2018 года

Общество
11 января, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Отмечается, что низкая заболеваемость наблюдается и среди детей во всех возрастных группах

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Низкая заболеваемость россиян гриппом и ОРВИ отмечается в первую неделю 2018 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Роспотребнадзора.

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Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъектах Российской Федерации не регистрировалось. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации также не регистрировалось", - говорится с сообщении.

Низкая заболеваемость наблюдается и среди детей во всех возрастных группах. Недельные пороги эпидемической заболеваемости и ОРВИ превышены только среди детей 0-2 лет - в двух субъектах, 3-6 лет - в одном субъекте. Лабораторные исследования за отчетную неделю (01.01.2018 - 08.01.2018) были проведены 800 заболевшим. "В трех случаях обнаружены вирусы гриппа А, в трех - вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 3%", - уточняется в сообщении ведомства.

"На 05.01.2018 за счет средств федерального бюджета привито более 17 млн. детей (99,9 % от запланированного количества) и более 40,6 млн. взрослых (99,9%), в т. ч. более 172 тыс. беременных женщин. За счет других источников привито 8,1 млн. человек, из них за счет работодателей - 6,6 млн. человек. Суммарно привито более 67,1 млн. человек (46,5% от численности населения)", - сообщили в Роспотребнадзоре.

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