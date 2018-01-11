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Ущерб от схода селевых потоков в Приэльбрусье в 2017 году составил 2 млрд рублей

Общество
11 января, 15:09 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 11, января. /ТАСС

По словам зампредседателя правительства республики Владимира Болотокова, основные суммы по аварийно-спасательным работам будут возвращены в регион в течение первого квартала 2018 года

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НАЛЬЧИК, 11 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии оценили в 2 млрд руб. ущерб от схода селевых потоков в Приэльбрусье в августе и сентябре 2017 года. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель председателя правительства республики Владимир Болотоков.

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В августе в городе Тырныаузе и в сентябре у подножия горы Эльбрус сошли селевые массы. Частично перекрылось течение реки Баксан, начал подниматься уровень воды, из-за угрозы подтопления временно расселили 420 человек. В сентябре жертвами стихии стали три человека, без газа оставались 7,7 тыс. жителей шести поселков и курорта "Эльбрус". Единственная автомобильная дорога, ведущая к Эльбрусу, была разрушена в нескольких местах, от внешнего мира оказались отрезанными порядка 1,8 тыс. туристов.

"Ущерб определен, он составляет около 2 млрд руб. Сейчас активная работа проводится в федеральных органах власти, идет согласование. И в течение первого квартала основные суммы по аварийно-спасательным работам, которые были определены, нам будут [возвращены]. Также будут и мероприятия с предупреждением чрезвычайных ситуаций", - сказал Болотоков.

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в декабре 2017 года сообщил, что регион в течение двух лет получит 80 млн руб. на ликвидацию последствий схода селевых потоков в Приэльбрусье. Президент РФ Владимир Путин в октябре поручил главе республики проработать вопрос о включении подпрограммы противодействия чрезвычайным ситуациям в регионе в госпрограмму РФ по защите населения и территорий от чрезвычайных происшествий.

Подпрограмма "Предупреждение ЧС на территории Кабардино-Балкарской Республики" будет действовать с 2018 по 2020 год. Общая сумма подпрограммы составляет 22,1 млрд рублей без учета затрат на предупреждение ЧС сейсмического характера.

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