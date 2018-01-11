Разработчики алгоритмов лечения стоматологических заболеваний победили на хакатоне в КБР

НАЛЬЧИК, 11 января. /ТАСС/. Группа студентов, разработавших алгоритмы лечения стоматологических заболеваний, одержала победу в первом республиканском хакатоне по созданию бизнес-проектов "От идеи к продукту", который состоялся в Нальчике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ), на базе которого проходило мероприятие.

Студенты КБГУ, разделившись на четыре команды, в течение суток обсуждали бизнес-проекты, связанные с IT-технологиями. Победителем хакатона стала группа Skat, разработавшая компьютерные алгоритмы, а также систему для диагностики и лечения стоматологических заболеваний. "В настоящее время нашей основной задачей является разработка программных продуктов для ранней диагностики дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, это позволит избежать тяжелых осложнений, которые порой приводят к асоциализации пациентов. Мы считаем, что предупреждение заболевания - лучший способ лечения", - приводит пресс-служба слова участника проекта Азамата Базиева.

Победителям форума разработчиков вручили денежный приз в размере 25 тыс. рублей.

Инициаторами хакатона стали выпускники вуза, сотрудничающие в настоящее время с компаниями в США и Великобритании. На протяжении всего мероприятия выпускники помогали участникам проекта. "Развитие креативного мышления - способ быть впереди и сделать свою жизнь лучше. Такого рода мероприятия позволяют научить молодежь быть смелее, не бояться высказывать личное мнение, сделать первый шаг в создании своего дела", - считает инициатор хакатона выпускница экономического факультета КБГУ Диана Тхамадокова.

В конце января вуз планирует провести еще один подобный хакатон.