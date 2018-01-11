Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разработчики алгоритмов лечения стоматологических заболеваний победили на хакатоне в КБР

Общество
11 января, 14:58 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 11, января. /ТАСС

Победителям вручили денежный приз в размере 25 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 11 января. /ТАСС/. Группа студентов, разработавших алгоритмы лечения стоматологических заболеваний, одержала победу в первом республиканском хакатоне по созданию бизнес-проектов "От идеи к продукту", который состоялся в Нальчике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ), на базе которого проходило мероприятие.

Студенты КБГУ, разделившись на четыре команды, в течение суток обсуждали бизнес-проекты, связанные с IT-технологиями. Победителем хакатона стала группа Skat, разработавшая компьютерные алгоритмы, а также систему для диагностики и лечения стоматологических заболеваний. "В настоящее время нашей основной задачей является разработка программных продуктов для ранней диагностики дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, это позволит избежать тяжелых осложнений, которые порой приводят к асоциализации пациентов. Мы считаем, что предупреждение заболевания - лучший способ лечения", - приводит пресс-служба слова участника проекта Азамата Базиева.

Победителям форума разработчиков вручили денежный приз в размере 25 тыс. рублей.

Инициаторами хакатона стали выпускники вуза, сотрудничающие в настоящее время с компаниями в США и Великобритании. На протяжении всего мероприятия выпускники помогали участникам проекта. "Развитие креативного мышления - способ быть впереди и сделать свою жизнь лучше. Такого рода мероприятия позволяют научить молодежь быть смелее, не бояться высказывать личное мнение, сделать первый шаг в создании своего дела", - считает инициатор хакатона выпускница экономического факультета КБГУ Диана Тхамадокова.

В конце января вуз планирует провести еще один подобный хакатон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама