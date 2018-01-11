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Женщины старше 25 лет смогут посещать Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин

Общество
11 января, 15:34 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 11, января. /ТАСС

В правительстве считают, что это поможет развитию туризма в Саудовской Аравии и позволит женщинам из других стран больше узнать о культуре крупнейшей монархии Персидского залива

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 января. /ТАСС/. Женщины старше 25 лет в скором времени смогут посетить Саудовскую Аравию без обязательного сопровождения мужчин. Как пишет местная газета Arab News, выдача специальных туристических виз начнется уже в первом квартале этого года.

"Однократная виза будет действительна в течение 30 дней, - заявил Омар аль-Мубарак, представитель Главного управления по туризму и национальному наследию королевства. - Другие визы, в том числе для паломников и трудовых мигрантов, продолжат действовать на территории страны". По словам аль-Мубарака, решение правительства поможет развитию туризма в Саудовской Аравии и позволит женщинам из других стран больше узнать о культуре крупнейшей монархии Персидского залива.

Между тем, информирует издание, иностранки до 25 лет все еще не смогут въехать на территорию королевства без сопровождения мужчин.

В конце прошлого года саудовские власти объявили о введении туристических виз в начале 2018 года. До недавнего времени право на въезд получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в страну в деловые командировки. Уже к 2030 году королевство рассчитывает выйти на уровень 30 млн приезжих в год. Сейчас эта цифра в два раза меньше, при этом туристов среди них нет.

Как отмечают эксперты, в настоящее время в общественной жизни Саудовской Аравии наблюдается значительная либерализация: снимаются ранее существовавшие запреты, а также расширяются права женщин. В частности, им было разрешено водить машины, присутствовать на трибунах стадионов во время футбольных матчей и находиться с открытым лицом в помещениях судов.

Подобные реформы являются неотъемлемой частью стратегии "Видение-2030", предложенной в 2015 году наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Программа трансформации монархии главным образом направлена на диверсификацию национальной экономики и развитие несырьевых сфер.

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