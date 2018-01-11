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Корпус детской больницы во Владикавказе открылся через 30 лет после реконструкции

Общество
11 января, 15:18 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 11, января. /ТАСС

Реконструкция затянулась из-за хронического недофинансирования

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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии завершили реконструкцию инфекционного корпуса республиканской детской клинической больницы, начавшуюся еще в 1988 году, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с министром здравоохранения республики Михаилом Ратмановым.

"Этот объект являлся долгостроем - были постоянные проблемы с финансированием, менялись подрядчики, и такая ситуация стала просто нетерпимой и недопустимой. Именно поэтому мы сосредоточили все имеющиеся материальные и финансовые ресурсы и завершили строительство инфекционного корпуса, а это важное звено в деятельности учреждения, где лечат наших детей", - сказал Битаров.

До конца января пациенты и медперсонал из старого корпуса будут переведены во вновь построенное и оборудованное в соответствии с требованиями здание.

В январе этого года республика также впервые получит спецмашину, оборудованную кувезом для транспортировки новорожденных. По словам руководителя Минздрава, эта мера существенно улучшит качество оказываемой медицинской помощи самых маленьких пациентов, которых благодаря специально оборудованному транспорту можно будет перевозить из любого конца республики в детскую реанимацию.

Здание старого корпуса инфекционного отделения 1958 года постройки износилось и устарело. Реконструкция, начатая в 1988 году, затянулась из-за хронического недофинансирования. Работы возобновились в конце 2015 года, строительство велось в рамках ФЦП "Развитие Северо- Кавказского федерального округа до 2025 года".

Новый корпус призван решить проблему нехватки мест в стационаре для лечения инфекционных заболеваний у детей.

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